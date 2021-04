DAX höher erwartet -- Asiens Börsen auf Erholungskurs -- SAP verzeichnet mit Kernprogrammen in der Cloud kräftiges Wachstum -- GEA-Chef erwartet anziehende Geschäftsdynamik ab Sommer

Werbung

Am deutschen Aktienmarkt werden grüne Vorzeichen zum Börsenstart am Donnerstag erwartet. Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit einem Plus bei zeitweise rund 15.272 Punkten. Der TecDAX dürfte sich dieser Tendenz anschließen. Nach den jüngsten Rücksetzer dürften Anleger die Kurse als Einstiegschance wahrnehmen und für Käufe nutzen. Derweil richten sich die Blicke jedoch schon auf die EZB, die nachmittags ihre geldpolitischen Beschlüsse verkünden wird. "Dass die EZB ihre Geldpolitik nicht anfassen wird, gilt als ausgemacht", zitiert dpa Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners aus seinem Morgenkommentar. Unternehmensseitig sind einige Bilanzen zu begutachten, dabei steht SAP im Mittelpunkt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte es nach oben gehen. Der EuroSTOXX 50 konnte seinen anfänglich noch recht kleinen Gewinn im weiteren Handelsverlauf vergrößern und ging am Abend mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 3.976,41 Zählern in den Feierabend. Neben der anlaufenden Berichtsaison rückt die EZB-Sitzung den in den Fokus. Gestützt werde die Stimmung außerdem von positiven Vorgaben aus Asien und den USA. "Entscheidend wird aber sein, wie sich die Europäische Zentralbank äußert", sagt ein Marktteilnehmer. "Tapering wird kommen, die Frage ist nur, wann", so der Marktteilnehmer - und das dürfte wiederum auf der Börsenstimmung lasten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street wies am Mittwoch grüne Vorzeichen aus. Zwar verlor der Dow Jones zu Handelsbeginn etwas, im weiteren Verlauf konnte er aber zulegen. Schlussendlich stand noch ein Zuschlag von 0,93 Prozent auf 34.137,31 Punkte an der Tafel. Auch der NASDAQ Composite konnte ins Plus drehen, wogegen er zum Start noch leicht gefallen war. Auch er wies zum Handelsschluss Gewinne von 1,19 Prozent auf 13.950,22 Punkte aus. Nach zwei Handelstagen in Folge mit Gewinnmitnahmen ging es nun wieder aufwärts. Zwar seien die Anleger noch vorsichtig, doch schienen die Börsen einen Boden bilden zu wollen, kommentierte Axi-Marktstratege Stephen Innes das derzeitige Marktgeschehen. Auf die Stimmung drückte aber, dass es in einigen Ländern wie Indien und Japan neue Corona-Infektionswellen gebe, die Zweifel an der erwarteten globalen Konjunkturerholung schürten, so Marktteilnehmer. Dazu kämen immer wieder Warnungen vor neuen Varianten des COVID-19-Virus, die möglicherweise resistent sein könnten gegen die verfügbaren Impfstoffe. Ansonsten konzentrierten sich die Anleger weiter auf die Quartalsberichtssaison. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken