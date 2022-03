Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke leicht auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei um 2,05 Prozent auf 25.162,78 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,62 Prozent auf 3.275,75 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong notiert um 1,62 Prozent tiefer bei 20.551,96 Stellen.

3. LANXESS-Aktie: LANXESS will auch 2022 weiter wachsen - Dividende erhöht

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat vergangenes Jahr seine eigenen Ziele erreicht und ist zuversichtlich in das Jahr 2022 gestartet. Zur Nachricht

4. Fraport-Aktie: Fraport erkennt bei Passagierzahlen im Februar Aufwärtstrend

Beim Flughafenbetreiber Fraport ging es im Februar ungeachtet der Omikron-Ausbreitung aufwärts. Zur Nachricht

5. USA planen offenbar höhere Zölle gegen Russland

Die USA wollen laut Medienberichten gemeinsam mit anderen G7-Ländern und der EU den Weg für höhere Zölle auf russische Waren freimachen. Zur Nachricht

6. Meta-Aktie: Facebook lockert Vorgaben gegen Hassrede wegen Krieg in Ukraine

Meta-Aktie: Facebook lockert Vorgaben gegen Hassrede wegen Krieg in Ukraine Zur Nachricht

7. Disney-Aktie: Disney stoppt Russland-Geschäft komplett

Der US-Medien- und Unterhaltungsriese Walt Disney will wegen des Krieges gegen die Ukraine vorerst gar keine Geschäfte mehr in Russland machen. Zur Nachricht

8. Rivian mit tiefroten Zahlen bei geringen Erlösen

Der Elektroautobauer Rivian ist ein Börsenneuling. Erst das zweite Mal in seiner Börsengeschichte hat der Tesla-Konkurrent eine Bilanz präsentiert. Zur Nachricht

9. Bayer-Aktie: Bayer reicht Zulassungsantrag für Krebsmittel Nubeqa auch in Japan ein

Bayer hat für sein Krebsmittel Nubeqa nun auch die Zulassung für die Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs für Japan beantragt. Zur Nachricht

10. Euro notiert bei rund 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Freitagmorgen an der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1005 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Bro Crock / Shutterstock