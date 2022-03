Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen geben nach -- LANXESS will auch 2022 weiter wachsen -- Disney stoppt Russland-Geschäft komplett

Der deutsche Leitindex bewegte sich nach der jüngsten Erholung am Donnerstag wieder tiefer.

Der DAX begann die Sitzung etwas schwächer und fiel dann weiter ins Minus. Er beendete den Handelstag letztlich 2,93 Prozent leichter bei 13.442,10 Punkten. Am Vortag hatte noch ein Plus von nahezu 8 Prozent an der Tafel gestanden. Der TecDAX eröffnete derweil fester, gab dann jedoch ebenfalls deutlich nach. Sein Schlussstand: 3.023,88 Zähler (-2,65 Prozent).

Im Fokus der Anleger stand zunächst das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine, von dem am Markt eine Annäherung zwischen beiden Parteien erhofft wurde. Laut dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba habe es jedoch keine Fortschritte gegeben. Auch sei es nicht gelungen, humanitäre Korridore für die Stadt Mariupol am Asowschen Meer zu vereinbaren. Auch habe der russische Außenminister Lawrow Vorwürfe zurückgewiesen eine Geburtsklinik in Mariupol angegriffen zu haben.

Am Nachmittag stand außerdem der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat den weiterhin expansiven Kurs der Notenbank bei seiner Sitzung an diesem Donnerstag bestätigt. Der Leitzins liegt seit Jahren auf dem Rekordtief von null Prozent.

Darüber hinaus öffneten zahlreiche Unternehmen ihre Bücher zum abgelaufenen Quartal und Geschäftsjahr.

