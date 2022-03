Goldpreis: Erneut unter Marke von 2.000 Dollar gefallen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Bei der Kerninflation stellte sich ein Wert von 6,4 Prozent p.a. (Januar: 6,0 Prozent p.a.) ein. Damit wurden die Prognosen der Analysten erfüllt. Am Vormittag stehen die endgültigen Zahlen für die Februar-Inflation in Deutschland zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich hier gegenüber dem Vormonat eine Beschleunigung von 4,9 auf 5,1 Prozent p.a. eingestellt haben. Es ist davon auszugehen, dass fundamentale Rahmendaten an den Goldmärkten weiterhin weniger Gehör finden werden als die geopolitische Entwicklung. Der Krieg der Russen gegen die Ukraine hat der weltweiten Anlegerschar aufgezeigt, wie fragil die derzeitige wirtschaftliche Lage erscheint. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, der aufzeigen wird, wie sich die verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures positioniert haben.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 8,20 auf 1.992,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Kräftiges Wochenminus droht

Dem Ölpreis droht der höchste Wochenverlust seit November. Die US-Sorte WTI hat bislang 7,8 Prozent verloren, während sich das Minus der Nordseemarke Brent auf 6,9 Prozent beläuft. Sorgen um die künftige Ölversorgung wechseln sich mit Phasen der Hoffnung ab, dass OPEC-Staaten, Venezuela und der Iran möglicherweise das weltweite Ölangebot erhöhen könnten. Prognosen der Commonwealth Bank sehen den durchschnittlichen Ölpreis in Q2 und Q3 bei 110 Dollar pro Barrel, halten in der Spitze aber auch Preise von 150 Dollar für möglich.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,62 auf 106,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,68 auf 110,01 Dollar anzog.





