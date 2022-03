DAX verabschiedet sich nach sprunghaftem Anstieg mit Zugewinnen ins Wochenende

Der DAX begann die Freitagssitzung mit einem kleinen Aufschlag und sprang am Mittag plötzlich mit einem Tageshoch von 13.943,97 Zählern um 3,73 Prozent nach oben. Letztlich blieb ein Plus von 1,38 Prozent auf 13.628,11 Punkte an der Kurstafel stehen.

Auslöser für den abrupten Kurssprung war ein Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax, demzufolge der russische Präsident Wladimir Putin gewisse positive Entwicklungen in den Gesprächen mit der Ukraine sieht. Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation bleibt die Lage an den Aktienmärkten weiter angespannt.

Erholung nicht nachhaltig?

Die Autoren des Börsenbriefs "Bernecker-Daily" zeigten sich aber vorsichtig optimistisch. "Nach zwei Ausverkaufstagen verläuft eine Marktstabilisierung (nun) etwas vorsichtiger, aber überzeugender", hieß es dort. Entscheidend sei allerdings eine Waffenruhe in der Ukraine - ansonsten "wird nicht wirklich investiert, weil Kriege in ihrem täglichen Verlauf nicht vorhersehbar sind".

Kurzfristige Risiken nach unten gerichtet

"Trotz mehrerer Signale, die für einen 'Buy the Dip'-Ansatz bei Aktien sprechen, sind wir weiterhin der Meinung, dass die kurzfristigen Risiken eher nach unten gerichtet sind", schrieb Analyst Jonathan Stubbs von der Berenberg Bank in einer Strategiestudie. Schwache Tage böten sich demnach nicht unbedingt an, um den Aktienbestand aufzustocken. Auch die Aussicht auf steigende Zinsen wegen der hohen Inflation hält die Aktienkurse derzeit im Zaum.

