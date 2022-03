Trotz mäßiger Performance: Das Blockchain-Netzwerk Tezos wächst

• Besonders demokratische Blockchain• Stabilität dank dezentralisiertem Krypto-Ökosystem• Steigerung der Nutzeraktivität und Partnerschaften

2017 gründete die Eheleute Arthur and Kathleen Breitman in der Schweiz das dezentralisierte Open-Source Blockchain-Netzwerk Tezos, das auf Smart Contracts basiert und Peer-to-Peer-Transaktionen ausführt. Obwohl die Performance der mit der Blockchain verbundenen digitalen Tezos-Tokens (XTZ) mit minus 27 Prozent in den letzten zwölf Monaten eher enttäuschte, wuchs die Anzahl an aktiven Nutzern stark an. Tezos-Enthusiasten loben besonders die dezentralen Entscheidungsinstanzen der Blockchain, die verhindern, dass Tezos durch das Hacken einer zentralen Datenbank angegriffen werden kann. Das macht Tezos stabiler und demokratischer als andere Blockchain-Systeme wie beispielsweise den Branchenprimus Ethereum (ETH). Deshalb soll Tezos den Idealen des ominösen Bitcoin-Gründers Satoshi Nakamoto am nächsten kommen.

Demokratische Struktur befördert stetige Verbesserungen

Die Tezos-Blockchain profitiert dabei besonders von den regelmäßigen Updates, die über ein partizipatives On-Chain-Voting ablaufen. Die Beteiligung aller Unterstützer verhindert erfolgreich, dass für den Tezos ein sogenannter Hard Fork (Spaltung einer Kryptowährung wegen Uneinigkeit über Protokolländerungen) notwendig ist, wie dies 2016 bei Ethereum oder 2017 beim Bitcoin geschah. Der Hauptgrund für die Stabilität des Tezos liegt darin, dass die Interessenvertreter wichtige Entscheidungen stets gemeinsam treffen. Transparente On-Chain-Governance-Regeln organisieren jegliche Upgrades und Änderungen des Netzwerks - Hard Forks können somit umgangen werden. Zudem kann jeder Entwickler ein Protokoll-Upgrade vorschlagen, über das dann gemeinsam abgestimmt wird. Dadurch werden wiederum große Anreize für Verbesserungen der Entwicklungs- und Aktualisierungsprozesse der Tezos-Struktur geschaffen.

Starkes Wachstum der Nutzeraktivität

Anders als weitläufig bekannte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple oder den Dogecoin haben bislang vor allem kryptoversierte Anleger Tezos auf dem Radar - obwohl der erste Token Sale von Tezos mit einem Volumen von 272 Millionen US-Dollar der bis heute größte ICO (Initial Coin Offering) aller Zeiten war. Seitdem ist aber ruhiger um Tezos geworden. Wie Jordan Lyanchev auf dem US-amerikanischen Krypto-Portal CryptoPotato berichtete, ist Tezos jedoch gereift und fernab von Medienrummel erheblich gewachsen. Geburtsfehler, wie insbesondere Streitigkeiten innerhalb der Gründungsriege, seien nun ausgemerzt und die Infrastruktur werde immer stärker. Das wachsende Interesse an Tezos zeigt sich in einer substanziellen Steigerung der Netzwerkaktivität: Während die täglichen Transaktionen im Juli 2021 nur bei durchschnittlich 50.000 lagen, hat diese wichtige Kennziffer auf momentan über 250.000 zugenommen. Laut Lyanchev ist dieser Anstieg vor allem darauf zurückzuführen, dass ein Upgrade Mitte 2021 die durchschnittliche Produktionsdauer eines Blocks halbierte.

Steigerung der Partnerschaften

Neben der Nutzeraktivität konnte Tezos 2021 ebenfalls die Zahl der Partnerschaften erhöhen. Ein besonders wichtiger Schritt war die Kooperation mit der französischen Bank Société Générale, die aus der Tezos-Blockchain ein strukturiertes Produkt mit einem Sicherheits-Token herausbrachte und umfangreiche Dienste rund um die Tezos-Tokens entwickelte. Darüber hinaus verkündeten mehrere E-Sport-Teams wie Vitality oder FloSports mehrjährige Verträge; auch Manchester United unterschrieb einen Vertrag mit Tezos, dessen Tokens nun die Trainingsausrüstung des englischen Traditionsvereins zieren.

Bislang noch keine Währung

Anders als etablierte Kryptowährungen, wie allen voran dem Bitcoin, fungiert Tezos noch nicht als Währung. Tezos ist somit in erster Linie keine alternative digitale Währung, sondern eine Blockchain wie Ethereum, deren Ziel es ist, Smart Contracts und Anwendungen auf einem sich selbst ändernden Protokoll zu betreiben. Bislang können dies deshalb nur Projektunterstützer, die mit ihrer Beteiligung Zuspruch für das Projekt bekunden, und Trader, die auf Kursgewinne der Tezos-Tokens spekulieren. Bislang ließen stabile Kursgewinne aber auf sich warten - der Kurs des XTZ notiert mit knapp 3 US-Dollar nur unwesentlich über dem Niveau vom Juli 2018. Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 2,7 Milliarden US-Dollar ist der Tezos-Coin jedoch den eher kleineren Krypto-Coins zuzuordnen, weshalb verhältnismäßig geringe Investitionszuflüsse bereits einen rasanten Anstieg der Kurse auslösen könnten. Die regelmäßigen Updates, die Reputation des XTZ als eine besonders demokratische Blockchain und die wachsende Anzahl an überzeugten Unterstützern machen Tezos gewiss zu einem der spektakulärsten und vielversprechendsten Projekte auf den kompetitiven Krypto-Märkten. Dies könnte langfristig auch den Kurs der Tezos-Tokens beflügeln.

