Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke mit Gewinnen.

2. Börsen in Fernost unter Druck

In Tokio verliert der Nikkei um 0,28 Prozent auf 27.736,68 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,72 Prozent auf 3.258,86 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gibt um 2,30 Prozent auf 20.148,90Einheiten nach (7.13 Uhr MESZ).

3. Apple erzielt neuen Quartals-Umsatzrekord

Der iKonzern Apple hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Jahresviertel veröffentlicht. Zur Nachricht

4. Amazon setzt mehr um als erwartet

Der Online-Gigant Amazon hat nach dem Börsenschluss an den US-Märkten Anlegern einen Blick die Quartalsbilanz gewährt. Zur Nachricht

5. Intel kassiert Jahresprognose ein

Intel hat nach einem Umsatzeinbruch und roten Zahlen im vergangenen Quartal seine Jahresziele kassiert. Zur Nachricht

6. Volkswagen-Aktie: Entscheidung im Gender-Streit bei VW-Tochter Audi erwartet

Im Prozess um eine geschlechtergerechte Sprache bei Audi will das Landgericht Ingolstadt am Freitag (8.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Zur Nachricht

7. L'Oreal-Aktie: L'Oreal nach Umsatz- und Gewinnanstieg optimistisch für 2022

Der französische Kosmetik- und Konsumgüterhersteller L'Oreal hat Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2022 deutlich gesteigert und einen Aktienrückkauf angekündigt. Zur Nachricht

8. Enel-Aktie: Enel erzeugt mehr Strom - höhere Beschaffungskosten belasten

Eine höhere Erzeugung sowie steigende Preise bei Strom haben dem Energieversorger Enel im ersten Halbjahr einen Umsatzsprung beschert. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum bewegt

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,99 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen um 29 Cent auf 96,71 Dollar.

10. Euro wieder über 1,02 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag von seinen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0210 US-Dollar, nachdem sie am Donnerstag in Richtung 1,01 Dollar gefallen war.

