DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen unter Druck -- Amazon setzt mehr um als erwartet -- Apple erzielt neuen Quartals-Umsatzrekord - FUCHS PETROLUB, Intel im Fokus

Nach der US-Notenbanksitzung und einer Unmenge an Unternehmenszahlen diese Woche zeigen sich die Anleger vor dem Wochenende entspannt. Stützend wirken die überzeugenden Geschäftszahlen von Apple und Amazon . "Gerade bei den Big-Techs waren große Einbrüche durch die steigenden Zinsen befürchtet worden", so Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presse-AGentur. "Dass die Big-Techs jetzt solide berichten, nimmt viel Druck und auch viel Angst aus dem Markt."

Am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung am Freitag vorbörslich ausgelassen.

Die europäischen Aktienmärkte legen am Freitag vorbörslich zu.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vor dem Handelsstart in der Gewinnzone.

Stützend wirken überzeugende Quartalszahlen aus den USA und Europa. Auch an Konjunkturdaten mangelt es vor dem Wochenende nicht. So stehen in Europa am Vormittag noch die Verbraucherpreise sowie das BIP auf der Agenda.

