DAX schließt weit im Plus: Amazon- und Apple-Bilanzen als Kurstreiber

Der DAX begann den Freitagshandel 0,54 Prozent höher bei 13.353,28 Punkten. Im weiteren Verlauf baute das Börsenbarometer die Gewinne immer weiter aus und stieg somit zwischenzeitlich über die psychologisch wichtige 13.500er-Marke. Bis zum Handelsende konnte er diese zwar nicht halten, dennoch verbuchte er letztlich ein deutliches Plus von 1,52 Prozent auf 13.484,05 Punkte.

Der DAX hat sich am Freitag in einer insgesamt positiven Börsenstimmung weiter erholt. Die Quartalsberichte von Amazon und Apple kamen gut an und erwiesen sich als wichtigster Treiber für die Märkte

Quartalszahlen von Apple und Amazon drängen Rezessionsängste zurück

Amazon und Apple überzeugten am Vorabend die Anleger mit ihren Geschäftsberichten. Beim Internet-Riesen Amazon sei es besonders interessant, dass der Konzern für die nächsten Quartale mit weiterem Wachstum rechne, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Von einem Rückgang im Kaufverhalten, wie es bei Walmart zu sehen war, ist bei Amazon nicht viel zu spüren." Dass bei Apple die Geschäfte mit Smartphones weiter gut laufen, sei wiederum ein Beleg dafür, dass die Verbraucher an diesen Produkten nicht sparten. Das könnte auch die Rezessionsangst insgesamt wieder etwas in den Hintergrund drängen, so der Experte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com