Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird vor dem Wochenende etwas schwächer erwartet.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich stabil

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ auf Vortagesniveau bei 28.941,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um marginale 0,01 Prozent auf 3.277,13 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong legt derweil um 0,45 Prozent auf 19.852,92 Einheiten zu.

3. ZEW-Umfrage: Finanzexperten erwarten in diesem Jahr Inflationsrate von 7,5 Prozent im Euroraum

Finanzexperten erwarten einer Umfrage zufolge in diesem Jahr im Mittel eine Inflationsrate von 7,5 Prozent im Euroraum. Zur Nachricht

4. Borussia Dortmund vermeldet vorläufige Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2021/2022

Borussia Dortmund (BVB) präsentiert am Freitag (11.00 Uhr) seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022. Zur Nachricht

5. SK Bioscience-Aktie: EU-Arzneimittelbehörde hat Prüfverfahren eines neuen Impfstoffes gegen COVID-19 gestartet

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat das Prüfverfahren eines neuen Impfstoffes gegen COVID-19 gestartet. Zur Nachricht

6. Mike Novogratz über den Krypto-Bärenmarkt: Bitcoin wird die 30.000-US-Dollar-Marke nicht so bald durchbrechen

Der Investor Mike Novogratz teilte in den letzten Monaten wiederholt seine Meinung zu dem Bärenmarkt in der Kryptobranche. Zuletzt erklärte er, dass er es unwahrscheinlich findet, dass der Bitcoin in naher Zukunft die 30.000-US-Dollar-Marke knackt. Zur Nachricht

7. Jüngste Erholungsrally nur die Ruhe vor dem Sturm? So sichert sich BlackRock gegen weitere Börsenturbulenzen ab

BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und verfügt über enorme Marktmacht. Deshalb interessieren sich viele Anleger für Aussagen des Investmentriesen, der jüngst vor weiteren Turbulenzen warnte. Das Unternehmen um CEO Larry Fink hat jedoch eine Strategie, wie es potenzielle Verwerfungen an den Aktienmärkten abfedern will. Zur Nachricht

8. NVIDIA-Aktie, Intel-Aktie & Co.: Citigroup-Analyst rät von angeschlagenen Halbleiter-Aktien ab

Bereits seit Beginn der Corona-Krise sind Halbleiter knappe Güter. Mit zunehmenden geopolitischen Spannungen wollen sich besonders westliche Staaten aus der Abhängigkeit ihrer Handelspartner lösen und die gefragten Komponenten selbst herstellen. Doch welche Auswirkungen hat dies für Aktien der Branche? Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitag nach ihren deutlichen Vortagesgewinnen wieder etwas nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,18 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 39 Cent auf 90,11 Dollar.

10. Euro gibt etwas weiter nach

Der Euro ist am Freitag nach dem Kursrutsch am Vortag etwas weiter unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Morgen bei 1,0078 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend.

