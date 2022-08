Asiens Börsen mehrheitlich stabil - Hongkong etwas fester -- SK Bioscience: EU-Arzneimittelbehörde hat Prüfverfahren eines neuen Impfstoffes gegen COVID-19 gestartet

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz.

Der DAX ging kaum höher in den Handel und hielt sich auch anschließend in der Gewinnzone. Am Abend standen noch Aufschläge von 0,52 Prozent auf 13.697,41 Punkte an der Kurstafel. Der TecDAX beendete den Handel 0,15 Prozent fester bei 3.138,82 Zählern, nachdem er mit einem marginalen Minus gestartet war.

Der deutsche Leitindex hatte sich nach seinem Rücksetzer am Vortag am Donnerstag wieder gefangen. Am Mittwoch war er an der 14.000-Punkte-Marke gescheitert. Die Angst vor hohen Zinsen und wirtschaftlicher Schwäche war zurückgekehrt und hatte den deutschen Leitindex um gut zwei Prozent fallen lassen. Damit rutschte der DAX zeitweise auch unter die 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei 13.690 Punkten. Die Autoren des täglichen Bernecker-Börsenbriefs sprachen laut der Deutschen Presse-Agentur von einer technischen Korrektur, die nach den deutlichen Aufschlägen der vergangenen Wochen fällig gewesen sei.

An den US-Börsen hatte sich am Vorabend nach dem veröffentlichten Fed-Protokoll der vergangenen Notenbank-Sitzung nicht mehr viel getan. Die US-Notenbank bleibt, wie die dpa berichtet, nach dem Urteil der Commerzbank-Experten auf ihrem geldpolitischen Straffungskurs. Es habe aber Signale gegeben, dass sich das hohe Tempo der Zinserhöhungen abschwächen könnte.

