Adyen-Aktie verliert dennoch: Credit Suisse hebt Kursziel für Adyen nach Zahlen an

Analyst Justin Forsythe hob in einer am Freitag vorliegenden Studie das starke Transaktionsvolumen des Zahlungsabwicklers hervor, das operative Ergebnis hingegen habe die Erwartungen verfehlt. Langfristig sieht der Experte jedoch den Anlagehintergrund intakt - das Unternehmen zähle zu jenen, die die nächste Dekade im Fintech-Sektor formten. Das neue Kursziel begründete er unter anderem mit einem höheren Bewertungsmultiplikator aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Sektor.

Am Freitag verliert die Adyen-Aktie an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 3,08 Prozent auf 1.686,20 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

