Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

17:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach einem Besuch der Firmenzentrale auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Hannes Leitner überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung sein Bewertungsmodell für den Zahlungsabwickler. Die Geschäftstrends des ersten Quartals dürften anhalten und weiter den Gegenwind durch Bezahl-Apps und makroökonomosche Unsicherheiten insbesondere durch die US-Zölle belegen. Die diesbezüglichen Sorgen erschienen aber übertrieben - auch mit Blick auf die neue US-Gesetzgebung zu sogenannten Stablecoins./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com