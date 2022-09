Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte zum Monatsende weiter um die 12.000-Punkte-Marke kämpfen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise 0,06 Prozent tiefer bei 11.968 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:55 Uhr unserer Zeit 2,07 Prozent auf 25.876 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit dagegen nur 0,08 Prozent schwächer bei 3.039 Stellen. In Hongkong steht der Hang Seng derweil bei 17.179 Zählern knapp über seinem Vortagesschluss (+0,07 Prozent).

3. Nike-Gewinn leidet unter Logistik-Kosten und starkem Dollar

Das Geschäft des Sportartikel-Konzerns Nike wird von gestiegenen Logistik-Kosten und dem starken Dollar gebremst. Zugleich schnellen die Lagerbestände in die Höhe und werden unter anderem mit Hilfe von Rabatten abgebaut. Zur Nachricht

4. Zuckerberg will bei Meta sparen

Der Facebook-Konzern Meta steht nach der Abschwächung seines Geschäfts vor Sparmaßnahmen. Gründer und Chef Mark Zuckerberg bereitete die Mitarbeiter in einer internen Fragerunde auf einen Einstellungsstopp und Etatkürzungen in einigen Bereichen vor. Zur Nachricht

5. Notmaßnahmen gegen hohe Strompreise geplant: EU-Staaten dürften übermäßige Krisengewinne abschöpfen

Die Energieminister der EU-Länder wollen am Freitag (9.30 Uhr) Notfallmaßnahmen gegen die gestiegenen Strompreise beschließen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seine Kollegen dürften sich bei dem Krisentreffen in Brüssel darauf verständigen, übermäßige Krisengewinne von Energiefirmen abzuschöpfen und Verbraucher mit dem Geld zu entlasten. Zur Nachricht

6. Neue Führungsspitze bei Fresenius und Fresenius Medical Care startet Samstag

Beim kriselnden Gesundheitskonzern Fresenius und seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care kommt es am Samstag zum Führungswechsel. Michael Sen, bisher Leiter der Flüssigmedizinsparte Kabi, steigt zum Vorstandschef von Fresenius auf und löst Stephan Sturm ab, der den Bad Homburger DAX-Konzern verlässt. Bei Fresenius Medical Care (FMC) wiederum übernimmt Carla Kriwet das Ruder, die den in Ruhestand gegangenen Vorgänger Rice Powell ersetzt. Zur Nachricht

7. BVB-Trainer Terzic setzt große Hoffnungen auf neuen Stürmer Anthony Modeste

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic setzt auf eine Leistungssteigerung seines neuen Stürmers Anthony Modeste gegen dessen Ex-Club 1. FC Köln. "Ich glaube schon, dass es ein spezielles Spiel für ihn sein wird", sagte Terzic vor der Partie am Samstag. Zur Nachricht

8. Speicherverband trotz gut gefüllter Gasspeicher skeptisch

Der Gasspeicherverband ist trotz eines Gesamtfüllstandes von über 91,5 Prozent skeptisch, ob das Speicherziel von 95 Prozent zum 1. November erreicht wird. "Die steigenden Gasverbräuche aufgrund fallender Temperaturen reduzieren zunehmend die Einspeichermöglichkeiten", sagte der Geschäftsführer des Speicherverbandes Initiative Energien Speichern (Ines), Sebastian Bleschke. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,02 auf 81,25 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,01 auf 87,19 Dollar anzog.

10. Euro bleibt auf Erholungskurs

Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne seit Wochenmitte halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9810 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich tiefer auf 0,9706 Dollar festgelegt.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com