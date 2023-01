Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Für den DAX zeichnen sich am Freitag leichte Gewinne ab.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei legte letztlich 0,07 Prozent auf 27.382,56 Punkte zu.

In Festlandchina blieben die Börsen jedoch weiterhin geschlossen. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite am Freitag bis zum Sitzungsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Punkte. In Hongkong gewinnt der Hang Seng am heutigen Freitag zeitweise 0,35 Prozent auf 22.645,72 Zähler hinzu (7.50 Uhr MEZ).

3. Intel erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch

Der Chip-Riese Intel wird vom Schrumpfen des PC-Marktes schwer erwischt und schwächelt auch im Geschäft mit Rechenzentren. Zur Nachricht

4. Mercedes erhält Zulassung für hochautomatisiertes Fahren in Nevada

Mercedes-Benz hat im US-Bundesstaat Nevada die Zulassung erhalten, die Oberklasseautos mit hochautomatisierten Fahrsystemen auf den Markt bringen zu können. Zur Nachricht

5. Tarifkonflikt bei der Deutschen Post geht weiter - Warnstreiks am Freitag

Im Tarifkonflikt mit der Deutsche Post hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Zur Nachricht

6. Visa mit deutlicher Gewinnsteigerung

Der Kreditkarten-Riese Visa verdient trotz hoher Inflation und Rezessionssorgen weiter glänzend. Zur Nachricht

7. LVMH nach starkem Schlussquartal optimistisch gestimmt

Der Luxusgüterkonzern LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE hat sich nach einem starken Schlussquartal zuversichtlich mit Blick auf das laufende Jahr gezeigt. Zur Nachricht

8. Jefferies stuft Airbus auf 'Hold' ab

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 130 Euro gesenkt. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise zogen in Erwartung einer zulegenden Nachfrage in den USA und in China an. US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 81,01 Dollar je Barrel.

10. Darum notiert der Euro unter 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert.

