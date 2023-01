Berichtssaison und Konjunkturdaten: Börsen in Tokio und Hongkong im Plus -- Intel erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch -- Visa mit deutlicher Gewinnsteigerung

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag freundlich.

Der DAX ging fester in die Donnerstagssitzung und behielt sein grünes Vorzeichen zunächst. Zwischenzeitlich fiel er an die Nulllinie zurück. Bis zum Handelsende konnte er jedoch erneut zulegen und ging schließlich 0,34 Prozent höher bei 15.132,85 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX startete ebenfalls mit positiver Tendenz und setzte sich im Verlauf weiter nach oben ab. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte er mit plus 1,53 Prozent bei 3.203,64 Zählern.

Impulse lieferten US-Konjunkturdaten, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. So verlor die US-Wirtschaft im vierten Quartal an Fahrt. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent - im dritten Quartal war das US-BIP noch um 3,2 Prozent gewachsen. Derweil ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 21. Januar gesunken.

Auf Unternehmensseite stand unter anderem DAX-Schwergewicht SAP mit Zahlen im Fokus. Daneben legte auch Sartorius seine Zahlen zum Gesamtjahr 2022 vor.

