Goldpreis: Leichte Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Von den Zahlen erhoffen sich die Marktakteure neue Erkenntnisse über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Nachdem das gelbe Edelmetall am gestrigen Donnerstag noch auf den höchsten Stand seit neun Monaten geklettert war, generierten stärker als erwartete US-Konjunkturindikatoren leichte Gewinnmitnahmen. Diese könnten zunehmen, falls die anstehenden Inflationsdaten höher als erwartet ausfallen sollten, da in diesem Fall die Zinssorgen wieder zunehmen könnten. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte am Abend der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, der über die aktuelle Stimmung an den Terminmärkten informieren wird. Zur Erinnerung: Seit Ende November sind sowohl große als auch kleine Terminspekulanten deutlich optimistischer geworden und haben dadurch die jüngste Goldpreisrally begünstigt.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 4,80 auf 1.925,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Optimismus und Hoffnung überwiegt

Dem Ölpreis haben die robusten US-Konjunkturdaten in höhere Kursregionen verholfen. Außerdem keimt derzeit die Hoffnung auf, dass Chinas Wirtschaft eine markante Erholung vollziehen könnte, nachdem sich die Corona-Lage des Landes zuletzt leicht verbessert hat. Gegen 19.00 Uhr wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Im Falle von überraschenden Entwicklungen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,37 auf 81,38 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,39 auf 87,67 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock, Sebastian Duda / Shutterstock.com