Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall bekommt Modernisierungs-Auftrag der Bundeswehr

So sollen Führungsmittelausstattungen im Umfang von 14 Zugsystemen "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" an die Truppe ausgeliefert werden, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Diese umfassen Ausstattungen für 476 einzelne Soldaten. Der Auftrag in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Betrags in Euro wurde im Dezember 2022 gebucht.

Rheinmetall-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 3,40 Prozent auf 228,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com