Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit kleinen Gewinnen eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,1 Prozent höher bei 15.530 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Am Freitag sind die Anleger an den Börsen in Fernost weiter in Kauflaune.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (07:50 Uhr) einen Gewinn von 0,74 Prozent bei 27.988,66 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,26 Prozent auf 3.269,77 Stellen. In Hongkong legt Hang Seng um 0,69 Prozent auf 20.448,56 Punkte zu.

3. SAP will anscheinend beim deutschen KI-Startup Aleph Alpha einsteigen

Der Softwarehersteller SAP SE erwägt einem Pressebericht zufolge einen Einstieg beim Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha. Zur Nachricht

4. Nordex-Aktie: Hoffnungen ruhen auf zweitem Halbjahr 2023

Nordex rechnet dieses Jahr vor allem im zweiten Halbjahr mit besseren Geschäften und könnte im Gesamtjahr bestenfalls operativ wieder einen Gewinn erzielen. Zur Nachricht

5. Rio Tinto verkauft eine Mehrheit von großem Kupferprojekt in Peru

Der Bergbaukonzern Rio Tinto trennt sich von der Mehrheit an dem La-Granja-Kupferprojekt in Peru, eines der größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt. Zur Nachricht

6. Robotaxi-Firma Waymo steigt komplett auf Elektroautos um

Die Google-Schwesterfirma Waymo steigt bei ihrem Robotaxi-Dienst komplett auf Elektroautos um. Zur Nachricht

7. Siltronic bekommt neuen Finanzvorstand

Claudia Schmitt wird zum 1. Juli 2023 neue Finanzvorständin der Siltronic AG . Zur Nachricht

8. Rheinmetall-Vorstandschef im Gespräch mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vorstandschef des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, zu einem Gespräch empfangen. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum bewegt

Die Ölpreise

haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. 10. Euro hält sich bei 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag an der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten.

