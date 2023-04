Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte angesichts guter Vorgaben aus den USA und Asien höher in den Freitagshandel gehen. In vorbörslichen Indikationen legt der deutsche Leitindex zeitweise um 0,2 Prozent auf 15.757,32 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

Am letzten Handelstag der Woche geht es an den wichtigsten asiatischen Märkten mehrheitlich aufwärts. Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,15 Prozent auf 28.480 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,37 Prozent auf 3.331 Stellen zu. In Hongkong gibt es dagegen kaum Bewegung: Der Hang Seng zeigt sich gleichzeitig bei 20.350 Zählern nur 0,03 Prozent höher.

3. Covestro muss zum Jahresstart Geschäftseinbußen verkraften

Der Kunststoffkonzern Covestro hat zum Jahresstart in einem schwierigen Branchenumfeld deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen müssen. Das operative Ergebnis brach dabei aber deutlich weniger ein, als Experten es selbst nach zuletzt etwas zuversichtlicheren Äußerungen des Konzerns erwartet hatte. Zur Nachricht

4. Boeing findet neue Probleme bei Mittelstreckenjet 737 Max

Der US-Luftkonzern Boeing hat ein neues Problem mit seinem früheren Krisenflieger 737 Max festgestellt. Wegen Fertigungsmängeln und nötigen Inspektionen müssten Auslieferungen gedrosselt werden, teilte das Unternehmen mit. Zur Nachricht

5. Russisches Gericht entscheidet über Einfrierung von Volkswagen-Vermögenswerten

Ein Gericht in Russland hat entschieden, dass die Vermögenswerte der Volkswagen AG in Russland nicht eingefroren werden dürfen. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass der deutsche Automobilhersteller seine Vermögenswerte als Druckmittel einsetzen würde, um sich vor möglichen Verbindlichkeiten in einem Streit mit dem russischen Automobilhersteller GAZ zu drücken. Zur Nachricht

6. Neuer BoJ-Chef will lockere Geldpolitik weiterführen

Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat beim G20-Treffen in Washington erklärt, dass die Notenbank ihre lockere Geldpolitik beibehalten müsse, da sich die Inflation voraussichtlich bald abschwächen werde. Zur Nachricht

7. secunet vermeldet Quartalsverlust - Jahresziele dennoch im Blick

Der IT-Sicherheitsdienstleister secunet ist wegen schwacher Geschäfte mit roten Zahlen ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal lag der Umsatz mit 55,2 Millionen Euro rund 16 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

8. Tesla wohl vor Veröffentlichung von großem Software-Update

Der Dienst Teslascope hat von einem neuen Update erfahren, das der US-Elektroautobauer Tesla schon bald ausrollen könnte. Dieses dürfte eine Reihe neuer Funktionen und Upgrades der Benutzeroberfläche mit sich bringen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 86,38 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 37 Cent auf 82,53 Dollar.

10. Euro weiter auf höchstem Stand seit über einem Jahr

Der Euro hat am Freitag weiter von einer Dollar-Schwäche profitiert und ist auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen. Am frühen Morgen kletterte der Kurs zeitweise bis auf 1,1074 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1015 Dollar festgesetzt.

