Start der US-Bilanzsaison im Blick: Asiens Börsen überwiegend höher -- Covestro muss zu Jahresstart Geschäftseinbußen verkraften

Gute Vorgaben aus den USA und Asien dürften auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang anschieben. Dort hatten neue Daten die Hoffnung der Anleger auf eine Pause im Zinserhöhungsreigen der US-Notenbank neu entfacht. Weitere Impulse dürften dann am Nachmittag ebenfalls aus den USA kommen, denn dort legen die Großbanken JPMorgan Chase , Wells Fargo und Citigroup ihre Geschäftsberichte vor und eröffnen somit die heiße Phase der US-Bilanzsaison. Anleger dürften hier besonders darauf achten, inwiefern sich die jüngsten Bankturbulenzen auf die Geschäfte der Institute ausgewirkt haben.

Der DAX stieg kaum verändert in den Handel ein und notierte im Tagesverlauf um seinen Schlusskurs vom Vortag. Letztendlich ging es noch um 0,16 Prozent nach oben auf 15.729,46 Punkte. Der TecDAX startete kaum verändert, anschließend blieb er ebenfalls nahe der Nulllinie. In den Feierabend ging der Tech-Index dann schließlich 0,44 Prozent höher bei 3.322,68 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt pendelte am Donnerstag in einer engen Range rund um die Nulllinie.

Positive Impulse aus China, wo die Exporte deutlich stärker als erwartet zunahmen, standen dem negativ aufgenommenen Fed-Protokoll gegenüber. Einige Währungshüter in Übersee machten sich demnach doch recht große Sorgen um die Gesundheit des US-Bankensektors, der im März einige Bankenpleiten erleiden musste. Insgesamt hielten sich die Bewegungen an Europas Börsen zuletzt aber in engen Grenzen.

Der EURO STOXX 50 begann die Sitzung noch quasi unverändert und stieg dann etwas an. Zuletzt verbuchte er noch ein Plus von 0,67 Prozent auf 4.363,24 Punkte.

An der Wall Street waren am Donnerstag deutliche Erholungstendenzen erkennbar.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart im Plus. Anschließend bewegte er sich zunächst eng um seinen Schlusskurs vom Vortag, legte dann aber deutlich zu und schloss 1,14 Prozent höher bei 34.030,34 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls fester, ehe er sich weiter in die Gewinnzone aufmachte. Er ging mit einem Plus von 1,99 Prozent bei 12.166,27 Zählern in den Feierabend.

Bereits vorbörslich wurden einige Konjunkturdaten veröffentlicht, die die Erwartungen an steigende Zinsen etwas dämpften. So fielen die Erzeugerpreise mit einem Minus von 0,5 Prozent deutlich tiefer aus, während Volkswirte einen unveränderten Stand erwartet hatten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung legten zwar zu, dies wurde von Experten aber so erwartet. "Die USA sehen sich nach wie vor mit andauernd hohen Inflationsaussichten, einer Verschärfung der Kredit- und Bankenrisiken sowie einer Verlangsamung der Wirtschaft und weiteren Zinserhöhungen konfrontiert", kommentierte Clifford Bennett, Chefvolkswirt bei ACY Securities, gegenüber Dow Jones Newswires.

Insbesondere US-Technologiewerte profitierten von den Konjunkturdaten und gingen weiter auf Erholungskurs.

