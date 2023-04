Euro Dollar Kurs: Darum gerät der Eurokurs unter Druck

Werbung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Die europäische Gemeinschaftswährung fiel bis auf 1,0996 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1,1076 US-Dollar gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Anfang April 2022. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1057 (Donnerstag: 1,1015) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9044 (0,9079) Euro.

Der Euro unterbrach so seinen jüngsten Aufwärtstrend. Vor allem die Erwartung eines absehbaren Endes der Leitzinserhöhungen in den USA hatte den Dollar zuletzt belastet. Die US-Notenbank Fed dürfte laut einer Mehrheit der Finanzmarktexperten nur noch einmal den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben und dann eine Zinspause einlegen. Zuletzt hatte sich die hohe Teuerung abgeschwächt. Am Freitag bestätigten gefallene Einfuhrpreise und überraschend deutlich gesunkene Einzelhandelsumsätze das Bild.

Auftrieb erhielt der Dollar am Nachmittag jedoch durch Aussagen von Fed-Direktor Christopher Waller. Er forderte eine weitere Verschärfung der Geldpolitik , da die Inflation immer noch sehr hoch sei und der Arbeitsmarkt sehr robust. Wie stark die Fed die Zinsen anheben müsse, hänge von weiteren Konjunkturdaten und den Bedingungen an den Kreditmärkten ab. Andere Mitglieder der Fed hatten sich zuletzt zurückhaltender als Waller geäußert. Steigende Zinsen stützen tendenziell eine Währung.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88440 (0,88058) britische Pfund, 146,60 (146,81) japanische Yen und 0,9827 (0,9804) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 2000 Dollar gehandelt. Das waren rund 40 Dollar weniger als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)

