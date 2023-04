NASDAQ-Wert Intel-Aktie etwas niedriger: Delegation aus Sachsen-Anhalt will sich in den USA mit Intel-Managern treffen

Aktien in diesem Artikel Intel 29,19 EUR

Im Zentrum stehe neben Treffen mit Wirtschafts- und Politikvertretern der Austausch mit Managern des Chipherstellers Intel am Hauptsitz in Santa Clara, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. "Ziel ist es, als "Türöffner" zu fungieren und unsere Unternehmen bei der Erschließung des US-Marktes zu unterstützen", sagte Schulze.

Bei der Reise in die San Francisco Bay Area (Kalifornien) und nach Phoenix (Arizona) wird Schulze unter anderem von Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) und Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) begleitet. Neben Gesprächen bei Intel soll es ein Treffen mit dem in Halle geborenen Geschäftsführer des KI-Anbieters Automation Hero, Stefan Groschupf, geben. Hinzu kommen Firmenbesuche in der Halbleiterindustrie.

Im März 2022 hatte Intel bekannt gegeben, dass in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ab 2027 Chips der neuesten Generation produziert werden sollen. 17 Milliarden Euro waren als Startinvestition in ein Werk angekündigt worden, wegen steigender Bau- und Energiekosten könnte es jedoch teurer werden.

