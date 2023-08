Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,50 Prozent tiefer bei 31.467,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite mit minus 0,06 Prozent bei 3.161,97 Zählern kaum verändert. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,12 Prozent auf 18.120,90 Einheiten.

3. Evergrande-Aktie: Evergrande beantragt Gläubigerschutz in den USA

Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat in den USA Gläubigerschutz beantragt. Zur Nachricht

4. SUSE-Aktie nachbörslich +52 %: EQT Private Equity kündigt Übernahmeangebot für verbleibende Papiere an - Delisting geplant

Der Linuxspezialist SUSE könnte bald von der Börse verschwinden. Zur Nachricht

5. DHL Group-Aktie: Gewerkschaft ruft bei DHL Hub Leipzig erneut zum Warnstreik auf

Die Fachgewerkschaft DPVKOM hat die Beschäftigten bei der DHL Hub Leipzig GmbH am Donnerstag zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Zur Nachricht

6. Just Eat Takeaway.com-Aktie: Lieferando-Fahrer haben in Berlin aus Protest die Arbeit niedergelegt

Zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer des Lieferdienstes Lieferando haben in Berlin aus Protest für Tarifverhandlungen und einen höheren Stundenlohn bei dem Unternehmen die Arbeit niedergelegt. Zur Nachricht

7. Nach Verlustjahren: SpaceX erwirtschaftet offenbar Quartalsgewinn - Bewertung wohl auf 150 Milliarden Dollar gestiegen

Der Konzern SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk hat einem Medienbericht zufolge nach zwei Verlustjahren im ersten Quartal 2023 wieder einen kleinen Gewinn erwirtschaftet. Zur Nachricht

8. UBS-Aktie: US-Parlamentsausschuss kritisiert Credit Suisse wegen Umgang mit angeblichen Nazi-Konten

Ein US-Parlamentsausschuss wirft der Credit Suisse Versäumnisse bei einer internen Untersuchung zu historischen Konten mit angeblichem Nazi-Bezug vor. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Die Notierungen haben sich damit wie bereits am Vortag stabilisiert, nachdem sie zuvor im Verlauf der Woche deutlich gefallen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 83,98 US-Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0880 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0900 Dollar festgesetzt.