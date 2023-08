Asiens Börsen im Minus -- EQT Private Equity kündigt Übernahmeangebot für verbleibende SUSE-Papiere an -- Evergrande beantragt Gläubigerschutz in den USA -- Just Eat Takeaway.com im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Donnerstag leichter.

Der DAX startete mit einem Minus in den Handel. Nach einem Ausflug an die Nulllinie fiel er im Verlauf wieder zurück in die Verlustzone, wo er den Tag auch mit einem Abschlag von 0,71 Prozent bei 15.676,90 Punkten beendete. Der TecDAX bewegte sich ebenfalls auf rotem Terrain, nachdem er schon schwächer in den Handel gegangen ist. Er verließ das Geschäft 1,2 Prozent leichter bei 3.079,28 Stellen.

Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll, das die Erkenntnis lieferte, dass die Möglichkeit weiterer Leitzinserhöhungen in den USA weiter besteht sowie eine schwache Wall Street belasteten den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag .

"Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung wird an den Börsen negativ aufgenommen", zitierte dpa-AFX Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Dabei hat es nicht nur schlechte Seiten". Denn obwohl die Notenbanker die Risiken der Inflation einmal mehr betonten, habe es einzelne Fed-Mitglieder gegeben, die sich bereits bei der vergangenen Sitzung im Juli hätten vorstellen können, die Zinsen konstant zu halten.

