Redcare Pharmacy-Aktie leichter: Redcare droht Bundesregierung im Kampf um die Einführung des E-Rezeptes mit Klage

Der Chef der Online-Apotheke Redcare Pharmacy - die bis vor kurzem noch als Shop Apotheke Europe firmierte - erwägt im Kampf um die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland eine juristische Auseinandersetzung mit dem Bund.

Die bisherigen Möglichkeiten zur Einlösung des E-Rezeptes benachteiligten die Online-Apotheken, sagte CEO Olaf Heinrich der Wirtschaftswoche.

"Wir behalten uns vor, Klage gegen das Bundesgesundheitsministerium und damit die Bundesrepublik Deutschland zu erheben, wenn der Entwurf so umgesetzt wird wie geplant", sagte Heinrich dem Magazin.

Viele der bisherigen Nutzer rufen das E-Rezept über ihre Versichertenkarte ab und lösen es in ihrer Vor-Ort-Apotheke ein. Eine App komme nur auf niedrige Zugriffszahlen. Heinrich fordere daher eine "zusätzliche Einlösemöglichkeit", die bisher nicht vorgesehen ist: Die Praxis stellt dabei das E-Rezept aus und lädt es auf einen Server hoch, es kann über die Versichertenkarte abgerufen werden. Die Karte werde dann aber nicht über das Kartenlesegerät in der Apotheke ausgelesen, sondern über das eigene Smartphone - und könne so an die Apotheke der Wahl verschickt werden, auch an eine Online-Apotheke, schreibt die Wiwo.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will das E-Rezept zum 1. Januar 2024 verpflichtend einführen.

