Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Analyst sieht bei Apple mögliches Interesse an Disney-Ableger ESPN

Sportrechte

Die Apple-Aktie wird im Donnerstaghandel zum Gesprächsthema

Zu einem Thema an der Wall Street wurde am Donnerstag Apple, hier sank die Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise um 1,34 Prozent auf 174,21 US-Dollar. Analyst Dan Ives von Wedbush Research brachte in seiner Studie ein mögliches Interesse am Sportsender ESPN ins Spiel, der wegen notwendiger Sportrechte gut zum Streaming-Dienst Apple TV passe. Solch ein Deal für die Tochter des Disney-Ablegers ABC könnte bis zu 50 Milliarden Dollar schwer werden, errechnete der Experte. Für Apple wäre dies ein außerordentlich großer Zukauf, denn der iPhone-Hersteller stemme für gewöhnlich eher kleinere Übernahmen. Die Disney-Aktien bewegten sich im NYSE-Handel mit stellenweise 0,19 Prozent im Plus bei 86,52 US-Dollar.