Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 201,79 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 201,79 USD zu. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 203,78 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 203,50 USD. Zuletzt wechselten 2.091.906 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 260,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. 28,89 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Abschläge von 16,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 225,09 USD.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 90,75 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,18 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

