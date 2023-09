Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor leichterem Start

Der DAX notiert vor dem Eröffnen der Startglocke etwas schwächer.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Lediglich in Tokio ist die Stimmung positiv, der Nikkei gewinnt 0,41 Prozent auf 33.170.´,57 Punkte. Auf dem chinesischen Festland rutscht der Shanghai Composite daneben um 0,34 Prozent ab auf 3.143,62 Zähler. In Hongkong fallen die Abschläge noch größer aus: Der Hang Seng gibt am Dienstag 0,78 Prozent auf 18.312,19 Einheiten nach (07:19 Uhr MESZ).

3. United Internet-Aktie: United Internet kommt in den MDAX - KRONES-Aktie fliegt raus

Die Aktie von United Internet wird die von KRONES im MDAX ersetzen. Zur Nachricht

4. Telekom Austria-Aktie: Telekom Austria wird ATX hinzugefügt - STRABAG-Aktien steigen ab

Die Aktien der Telekom Austria steigen in den österreichischen Nationalindex ATX der 20 größten und meistgehandelten börsennotierten Aktien auf, wie die Wiener Börse mitteilte. Zur Nachricht

5. Roche-Aktie: FDA akzeptiert Antrag für Roche-Mittel Crovalimab gegen Bluterkrankung

Der Pharmakonzern Roche hat positive Nachrichten für sein Mittel Crovalimab erhalten. Zur Nachricht

6. Barry Callebaut-Aktie: Barry Callebaut stellt Betriebsmodell um - besseres Ergebnis erhofft

Der neue Konzernchef Peter Feld will beim Schokolade-Hersteller Barry Callebaut Wachstum und Rentabilität ankurbeln. Zur Nachricht

7. Country Garden-Aktie, Evergrande-Aktie & Co: Warum Chinas gebeutelte Immobilientitel kräftige Erholungstendenzen zeigen

Anleger in China schöpfen Hoffnung für die teils schwer angeschlagenen Immobilientitel. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Zur Nachricht

8. "Dr. Doom" Nouriel Roubini: Einbruch des Aktienmarktes um 10 Prozent "nicht völlig unwahrscheinlich"

Im vergangenen Herbst warnte Nouriel Roubini noch vor einer langen und hässlichen Rezession. Inzwischen zeigt sich der Wirtschaftswissenschaftler weniger pessimistisch - eine Korrektur in der zweiten Jahreshälfte hält er aber dennoch für möglich. Zur Nachricht

9. Ölpreise bleibt auf hohem Niveau

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,04 auf 86,73 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,05 auf 90,09 Dollar anzog.

10. Euro hält sich bei dreimonatigem Tiefstand

Der Euro hat sich am Mittwoch knapp über dem am Vortag markierten dreimonatigen Tiefstand gegenüber dem US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.