Ölpreise belasten: DAX vor etwas leichterem Start -- Chinesische Börsen in Rot -- United Internet kommt in den MDAX -- SCHOTT Pharma-IPO bis Jahresende -- Country Garden, Evergrande im Fokus

An Konjunkturdaten stand bereits vorbörslich der deutsche Auftragseingang im Blick. Der Auftragseingang der deutschen Industrie ging im Juli weitaus deutlicher zurück als erwartet, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. So sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 11,7 Prozent und lagen um 10,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Am Nachmittag folgt der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA.

Bremsend wirken für das Börsenbarometer die starken Ölpreise , die am Dienstag von der überraschenden Verlängerung der Förderkürzung durch Saudi-Arabien um gleich drei Monate angetrieben wurden. "Bei steigenden Ölpreisen ist kein Ende des Renditeanstiegs am langen Ende in Sicht, und das drückt auch am Aktienmarkt auf die Stimmung", erklärte ein Marktteilnehmer gegenüber Dow Jones Newswires.

An der Wall Street ging es am Dienstag nach unten.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bei 34.642,10 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,08 Prozent auf 14.020,95 Zähler.

Nach der Feiertagspause infolge des "Labor Day" zeigte sich die Wall Street am Dienstag etwas schwächer. Die Stimmung war von erneuten Konjunktursorgen beeinträchtigt. Ein Grund dafür war der stärkere als erwartete Rückgang des Caixin-Einkaufsmanager-Index für private Unternehmen in China, begleitet von einer Verschlechterung im Dienstleistungsbereich. Allerdings weckte dies die Hoffnung auf mögliche Konjunkturimpulse in China.

"Die Einschätzung in Bezug auf China hat sich erneut verschlechtert, da das Bild von einer sich verlangsamenden Wirtschaft des Landes neu gezeichnet wird.", kommentierte Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown, laut Dow Jones. "Die Daten haben die Erleichterung darüber überschattet, dass es dem angeschlagenen Immobilienriesen Country Garden gelungen ist, wichtige Zinszahlungen für seine Schulden zu leisten, was die Sorgen über eine Ansteckung des Finanzsektors vorerst verringert. China scheint einen Schritt vorwärts, aber zwei Schritte zurück zu machen, da der Optimismus am einen Tag in Pessimismus am nächsten umschlägt."

Konjunkturseitig sah es in den USA recht übersichtlich aus. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn wurde lediglich der Auftragseingang in der Industrie für den Monat Juli veröffentlicht. Dieser ist um 2,1 Prozent gefallen und damit etwas weniger als von den Analysten erwartet. Diese hatten mit einem Rückgang von 2,5 Prozent gerechnet.