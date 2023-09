Dogecoin: Tesla-Chef Elon Musk hat Entwicklung der Kryptowährung angeblich "stillschweigend finanziert"

Memecoin

In einem neuen Buch über Elon Musk heißt es, dass der Tesla-Chef die Entwicklung seiner vermutlich liebsten Kryptowährung DOGE "stillschweigend finanziert" habe. Kann der Memecoin nun auch von Musks Plänen für den Kurznachrichtendienst X profitieren?

• Dogecoin weit entfernt von einstigen Höchstkursen

• Trotz Einbruch: Musk hat "heimlich" die Entwicklung von Dogecoin finanziert

• Profitiert der Dogecoin von Musks Plänen für eine "App für alles"?





Nach ihrem Allzeithoch im November 2021 hat die älteste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin im vergangenen Jahr deutlich an Wert verloren. Zeitweise war ein Bitcoin nur noch rund 15.500 US-Dollar wert. Generell war das vergangene Jahr von Skandalen und Kursabstürzen geprägt, und so ging es am ganzen Kryptomarkt abwärts. Auch der ursprünglich als Spaßwährung lancierte Dogecoin verlor deutlich an Wert. Nachdem er zu Zeiten des Bitcoin-Hochs etwa 0,26 US-Dollar kostete, war er ein Jahr darauf zeitweise nur noch etwa 0,09 US-Dollar wert. Während sich einige Kryptowährungen, beispielsweise der Bitcoin, in diesem Jahr wieder deutlich erholen konnten, ging es für den Dogecoin seit Jahresstart um weitere 6,65 Prozent abwärts. Derzeit notiert er bei 0,0639 US-Dollar (Stand: 05.09.2023).

Musk hat Entwicklung von Dogecoin "heimlich" finanziert

Einer, der den Dogecoin jedoch durch alle Höhe und Tiefen weiter unterstützte, ist Tesla-CEO Elon Musk . Wie Forbes berichtet, soll Musk sogar "heimlich" die Entwicklung von Dogecoin finanziert haben - und zwar obwohl die Spaßwährung - wie auch viele andere Kryptowährungen - eingebrochen ist.

Bevor Musk im vergangenen Jahr Twitter gekauft hat, habe er überlegt, "eine neue Social-Media-Plattform auf Basis der Blockchain" zu schaffen, die "ein Zahlungssystem mit Dogecoin haben könnte, der halbwegs seriösen Kryptowährung, deren Entwicklung er stillschweigend finanziert hatte", heißt es in einem Ausschnitt aus dem neuen Buch von Musk-Biograf Walter Isaacson, der auf der Webseite des Wall Street Journal veröffentlicht wurde. Die Höhe von Musks Geldspritze sei nicht klar, aber Musk habe bereits zuvor gesagt, dass er Dogecoin "aufwerten" wolle, um "Bitcoin um Längen zu schlagen" und "die Währung der Erde zu werden".

"App für alles"

Nachdem Musk den Kurznachrichtendienst Twitter vor einigen Wochen in X umbenannt hat, dürfte der Tesla-CEO nun ernst machen mit seiner "App für alles", die eine Vielzahl an Online-Services zusammenführen soll. So schrieb Twitter-CEO Linda Yaccarino: "X ist der zukünftige Zustand unbegrenzter Interaktivität - mit Schwerpunkt auf Audio, Video, Messaging, Zahlungen/Banking - und schafft einen globalen Marktplatz für Ideen, Waren, Dienstleistungen und Möglichkeiten. Angetrieben durch KI wird X uns alle auf eine Weise verbinden, die wir uns gerade erst vorstellen können."

X is the future state of unlimited interactivity - centered in audio, video, messaging, payments/banking - creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine. - Linda Yaccarino (@lindayaX) July 23, 2023

Auswirkungen auf den Dogecoin

Experten rechnen damit, dass diese Entwicklung, wie viele von Musks Handlungen, auch Auswirkungen auf den Dogecoin haben wird. Bereits Anfang Juli hatte der Mulit-Milliardär damit überrascht, dass er das Logo von Twitter durch das von Dogecoin ersetzt hatte. Der Kurs des Memecoins sprang daraufhin deutlich an. Auch nachdem Elon Musk sein Profil beim Kurznachrichtendienst aktualisierte und in der Beschreibung seines Standortes hinter dem "X" das Dogecoin-Symbol ergänzte, konnte der Coin deutlich an Wert gewinnen: Von etwas über 0,07 US-Dollar stieg er zeitweise auf mehr als 0,08 US-Dollar.

Sollte Musk tatsächlich wie erwartet ein Bezahlsystem in die X-App integrieren, das Zahlungen mit Dogecoin ermöglicht, könnte das der Kryptowährung mit dem Hundelogo weiteren Auftrieb verleihen. "Elon hat eindeutig eine Affinität zu DOGE, fast als Scherz, aber ich wäre nicht überrascht, wenn er tatsächlich Zahlungen über DOGE ermöglichen würde", zitiert CoinDesk Brian D. Evans, Gründer und CEO von BDE Ventures. "Ich vermute, dass er andere Krypto-Assets wie Bitcoin, Ethereum und Stablecoins wie USDC integrieren wird, aber DOGE ist so ein Teil von Elons Online-Präsenz, dass er fast eine DOGE-Funktion einbauen müsste, wenn er ein Krypto-Zahlungssystem auf Twitter einführen würde", so Evans.

Redaktion finanzen.net