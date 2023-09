NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie auf Rekordniveau: NVIDIA profitiert von der Ausweitung der Google-KI-Partnerschaft

Euphorie entfacht

Künstliche Intelligenz boomt - so auch das Geschäft des Chipriesen NVIDIA. Auf der Google Cloud Next-Konferenz gaben NVIDIA und Google Cloud nun einen Ausbau ihrer Partnerschaft bekannt. Gemeinsam wollen sie "die Cloud-Infrastruktur für generative KI neu erfinden".

NVIDIA begeistert mit Quartalsbericht

Der Hype um künstliche Intelligenz dauert an - das spürt auch einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chips, NVIDIA. Der kürzlich veröffentlichte Quartalsbericht des in Santa Clara (Kalifornien) ansässigen Konzerns sorgte für Euphorie. Am 23. August verkündete NVIDIA nach US-Börsenschluss, dass sich der Quartalsumsatz im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr auf 13,5 Milliarden US-Dollar verdoppelt hat. Der Gewinn kletterte indes auf knapp 6,2 Milliarden US-Dollar. NVIDIA profitiert also enorm von dem KI-Boom, denn die Chips und Software des Konzerns eignen sich ideal für Anwendungen auf Basis von KI, was die Nachfrage rasant nach oben treibt. Dementsprechend sind auch die Prognosen für das nächste Quartal optimistisch. NVIDIA rechnet mit einem weiteren Umsatzwachstum auf rund 16 Milliarden US-Dollar.

Die Erwartungen der Analysten konnte der Chipkonzern damit übertreffen. Sie äußerten sich begeistert zu den "hervorragenden Geschäftszahlen" und dem "sehr optimistischen Ausblick", zitiert dpa-AFX. "Lang lebe der KI-König", lobte Experte Matthew Prisco vom Analysehaus Evercore ISI. Die Erwartungen seien "monstermäßig" übertroffen worden. "Der Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz katapultiert die Nachfrage nach den komplexen Chips des Technologieunternehmens weiterhin in die Stratosphäre", so Sophie Lund-Yates, Analysten bei Hargreaves Lansdown.

Als Reaktion auf die überzeugenden Zahlen kletterte die NVIDIA-Aktie am 24. August an der NASDAQ zeitweise um rund 6,7 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 502,66 US-Dollar. Daraufhin haben auch zahlreiche Analysten ihr Kursziel überarbeitet: Während die Bernstein-Analysten ihr Kursziel nach den Quartalszahlen von 475 auf 675 US-Dollar anhoben, hob die US-Großbank JPMorgan ihres von 500 auf 600 US-Dollar an.

NVIDIA-CEO und -Mitgründer Jensen Huang sehe eine neue Computer-Ära angebrochen, wie er in der entsprechenden Pressemitteilung zur Zahlenveröffentlichung betonte. Es zeige sich derzeit ein "langfristiger Wandel" von klassischen Prozessoren hin zu den von NVIDIA angebotenen Chip-Architekturen.

Weitreichende Partnerschaft zwischen NVIDIA und Google Cloud

Etwa eine Woche später folgten dann weitere gute Nachrichten: Auf der Google Cloud Next-Konferenz gaben NVIDIA und Google Cloud bekannt, dass sie ihre Partnerschaft erweitert haben. Jensen Huang sprach auf der Keynote-Bühne mit Google Cloud-CEO Thomas Kurian. "Das ist nicht die altmodische Art des Rechnens; das ist eine völlig neue Art der Datenverarbeitung", betonte Huang. "Wir arbeiten zusammen, um den Software-Stack neu zu konstruieren und zu optimieren …[und] die Grenzen großer Sprachmodelle, die über riesige Infrastrukturen verteilt sind, zu erweitern, damit wir den KI-Forschern Zeit sparen, auf gigantische Modelle der nächsten Generation skalieren, Geld sparen, Energie sparen. All das erfordert modernste Informatik", erklärte Huang weiter. Das Geschäft boomt - Grafikprozessoren oder GPUs von NVIDIA werden von Cloud-Unternehmen, Regierungsbehörden oder auch Startups abgekauft, um generative KI-Modelle wie die Technologie, die OpenAIs ChatGPT zugrunde liegt, zu trainieren und einzusetzen, erklärt CNBC.

Die generative KI-Technologie von NVIDIA ist von nun an also verfügbar und für Google Cloud-Nutzer optimiert. "Die Verfügbarkeit der A3-Instanzen folgt auf die Ernennung von NVIDIA zum Generative AI Partner of the Year von Google Cloud - eine Auszeichnung, die die intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit der Unternehmen zur Beschleunigung der generativen KI in Google würdigt", heißt es auf dem Blog von NVIDIA dazu. "Unsere erweiterte Zusammenarbeit mit Google Cloud wird Entwicklern dabei helfen, ihre Arbeit mit Infrastruktur, Software und Diensten zu beschleunigen, die die Energieeffizienz steigern und Kosten senken", wird Huang in einer entsprechenden Pressemitteilung, die auf der NVIDIA-Website veröffentlicht wurde, zitiert. "Wir befinden uns an einem Wendepunkt, an dem beschleunigtes Rechnen und generative KI zusammenkommen, um Innovationen in einem beispiellosen Tempo zu beschleunigen", so der NVIDIA-CEO. "Generative KI revolutioniert jede Ebene des Computing-Stacks, und unsere beiden Unternehmen... bündeln ihre Kräfte, um die Cloud-Infrastruktur für generative KI neu zu erfinden", erklärte Huang auf der Bühne begeistert.

Auch auf die Google-KI-Neuigkeiten reagierten Anleger euphorisch - die NVIDIA-Aktie stieg im Hoch um bis zu 4,8 Prozent auf 12796028 US-Dollar. Derzeit kostet das Papier des Chipriesen aus Kalifornien 485,48 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 05.09.2023). Seit Jahresbeginn konnten die Titel um fast 232 Prozent zulegen und sind damit der beste Performer im breiten US-Aktienindex S&P 500.

