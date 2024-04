10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX-Erholung dürfte Fahrt aufnehmen

Am Mittwoch dürfte der DAX weiter zulegen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,49 Prozent fester bei 18.227,29 Punkten.

2. Börsen in Asien fahren Gewinne ein

Asiens Börsen legen zur Wochenmitte zu. In Tokio klettert der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 2,29 Prozent auf 38.413 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit ein Plus von 0,33 Prozent auf 3.032 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng unterdessen um 1,93 Prozent aufwärts auf 17.154 Zähler.

3. Tesla brechen die Gewinne weg - erster Umsatzrückgang seit Jahren

Am Dienstag veröffentlichte der Elektroautobauerpionier Tesla seine lang erwartete Erstquartalsbilanz. Dabei fielen die Quartalsergebnisse noch unansehnlicher als erwartet aus. Die Erlöse fielen im Jahresvergleich um neun Prozent auf 21,3 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

4. Deutsche Börse: Solide Geschäftszahlen im ersten Quartal

Die Deutsche Börse ist mit soliden Geschäftszahlen ins neue Jahr gestartet. Die Nettoerlöse zogen kräftig an, wie auch das EBITDA auf der Ergebnisseite. Neben organischem Wachstum profitierte das Unternehmen von Konsolidierungseffekten aus der Übernahme der Softwareschmiede Simcorp. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Börsenbetreiber. Zur Nachricht

5. Facebook-Mutter Meta mit Bilanzvorlage

US-Techgigant Meta Platforms öffnet us-nachbörslich seine Bücher. Zum Ausblick

6. EVOTEC macht weniger Verlust

Hohe Kosten haben EVOTEC im vergangenen Jahr bei einem steigenden Umsatz erneut rote Zahlen beschert. Das Unternehmen kündigte an, sich künftig stärker auf profitables Wachstum auszurichten. Unter dem Strich lag der Verlust bei 84 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 176 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten etwas bessere Ergebnisse erwartet. Zur Nachricht

7. Roche mit kleinem Absatzplus - Starker Franken belastet

Beim Schweizer Pharmakonzern Roche haben die wegfallenden Corona-Umsätze im ersten Quartal 2024 letztmals ihre Wirkung gezeigt. Für das gesamte Geschäftsjahr bestätigt der Konzern am Mittwoch seine bisherigen Ziele. Zur Nachricht

8. Visa kann Gewinn deutlich steigern

Der Kreditkarten-Konzern Visa hat im vergangenen Quartal deutlich besser verdient. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, wie Visa nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 83,46 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,06 auf 87,45 Dollar anzog.

10. Euro notiert knapp über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen knapp über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0703 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0674 Dollar festgesetzt.