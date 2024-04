Vor ifo-Index: DAX höher erwartet -- Asiatische Börsen in Grün -- Tesla mit Umsatzrückgang -- Deutsche Börse mit soliden Geschäftszahlen -- Visa steigert Gewinn -- EVOTEC reduziert Verlust

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch höher erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich zeitweise um 0,49 Prozent auf 18.227,29 Punkte. Am Vortag hatte er bei 18.137,65 Stellen (plus 1,55 Prozent) geschlossen. Der TecDAX dürfte zum Start in den Mittwochshandel laut vorbörslichen Indikationen um 0,4 Prozent auf 3.301 Zähler steigen. Am Dienstag standen letztlich satte Gewinne in Höhe von 2,22 Prozent (Schlusskurs: 3.288,36 Punkte) an der Tafel.

Auch am Mittwoch dürfte sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt dank guter Vorgaben aus den USA und Asien weiter fortsetzen. Mit dem ifo-Geschäftsklimaindex wird hierzulande zudem der wohl wichtigste Frühindikator vorglegt. "Nach zuletzt bereits zwei Anstiegen in Serie wird mit der dritten Verbesserung gerechnet. Das würde zumindest eine Stabilisierung der zuletzt so schwachen deutschen Wirtschaft in Aussicht stellen", schrieb der Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX.

