Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,1 Prozent höher bei 16.002,88 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell (8.02 Uhr MEZ) 0,51 Prozent auf 32.429,91 Punkte.

Uneinigkeit herrscht auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite stagniert zeitweise bei 3.231,54 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen 0,19 Prozent auf 19.353,66 Punkte ab.

3. VW-Lkw-Tochter TRATON rechnet bei angedachter Abgasnorm mit milliardenhohen Mehrkosten

Die VW-Lkw-Holding TRATON rechnet für die angedachte Abgasnorm Euro 7 mit Mehrkosten in Milliardenhöhe. Zur Nachricht

4. Novartis übernimmt Chinook in Milliardendeal

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in den USA. Zur Nachricht

5. Rheinmetall-Chef hält Unternehmensbewertung von 17 Milliarden Euro für realistisch

Angesichts der gestiegenen Nachfrage geht der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall davon aus, dass der Wert des Unternehmens in den kommenden Jahren deutlich steigt. Zur Nachricht

6. Basler verkauft erneut eigene Anteilsscheine

Der Bildverarbeitungsspezialist Basler hat seine Finanzkraft mit dem Verkauf eigener Aktien erneut gestärkt. Zur Nachricht

7. Borussia Dortmund scheinbar an Wolfsburger Felix Nmecha interessiert

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist nach übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg interessiert. Zur Nachricht

8. Credit Suisse-Übernahme durch UBS abgeschlossen

"Die UBS hat den rechtlichen Abschluss der Übernahme von Credit Suisse (CS) vollzogen", heißt es in einem offenen Brief, den die nunmehr einzige Schweizer Großbank am Montag in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht hat. Zur Nachricht

9. Berenberg stuft CompuGroup auf 'Hold' ab

Die Privatbank Berenberg hat CompuGroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft bei unverändertem Kursziel von 56 Euro. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro ist am Montag relativ stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0745 US-Dollar und damit nur geringfügig weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas höher auf 1,0780 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com