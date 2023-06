Woche der Zinsentscheidungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins -- VW-Chef plant offenbar Konzernumbau -- Novartis greift nach Chinook in Milliardendeal --TRATON, Basler im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der DAX startete mit einem Zuschlag von 0,64 Prozent bei 16.052,91 Punkten in den Handel und gewinnt auch weiterhin hinzu. Der TecDAX präsentierte sich zum Handelsstart 0,45 Prozent höher bei 3.212,82 Zählern und verbleibt anschließend freundlich. In dieser Woche stehen gleich mehrere wichtige Notenbankentscheidungen an. Am Dienstag werden außerdem US-Inflationsdaten erwartet, die sich ebenso noch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch auswirken könnten. Es wird bisher jedoch davon ausgegangen, dass die Leitzinsen zunächst nicht weiter angefasst werden. Am Donnerstag folgt die Zinsentscheid der EZB, am Freitag tagt die Bank of Japan.





Europas Börsen bleiben am Montag in Lauerstellung. Der EURO STOXX 50 eröffnete den Tag mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 4.291,04 Punkten, legt anschließend jedoch deutlicher zu. Es ist die Woche der Notenbankentscheidungen. Am Mittwoch verkündet die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid, wobei davon ausgegangen wird, dass der Leitzins nicht angepasst wird. Am Donnerstag legt dann die EZB nach und am Freitag schließlich die Bank of Japan. Am Dienstag werden außerdem noch wichtige US-Inflationsdaten veröffentlicht. Im Angesicht dieser bedeutenden Daten und Entscheidungen, dürften Anleger in Europa im Vorfeld die Füße still halten.





Die US-Börsen notierten am letzten Handelstag der Woche etwas fester. Der Dow Jones Index ging marginal höher in die Sitzung bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Zum Handelsschluss notierte er 0,13 Prozent höher bei 33.877,24 Einheiten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte im Freitagshandel nach einem positiven Start ebenfalls Gewinne verzeichnen und beendete die Sitzung 0,16 Prozent höher bei 13.259,14 Punkten. An den US-Börsen standen die Zeichen weitestgehend auf Erholung. Bis zum erst vor wenigen Tagen erreichten höchsten Stand seit Anfang April 2022 fehlte nicht mehr viel. Vor allem die Kursgewinne von Tesla gaben dem Markt Auftrieb. Außerdem spielte das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) am Markt noch immer eine bedeutende Rolle und trieb Aktien aus diesem Sektor an. Die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause wurde unterdessen verstärkt, als am Vortag unerwartet schwache Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden. In den Tagen zuvor waren die Markteinschätzungen gegenüber der kommenden Zinsentscheidung, die in der nächsten Woche ansteht, noch eher uneins, dennoch erwartete bereits die klare Mehrheit einer Erhöhungspause. Erneut für Bewegung sorgen könnten hier noch die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise.