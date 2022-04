1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:22 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 20,38 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.050 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2021 markierte das Papier bei 27,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,70 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 28,44 EUR.

Am 17.03.2022 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach -0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 933,50 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden EUR US-Dollar umgesetzt.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2021 voraussichtlich am 17.03.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 23.03.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Was Analysten von der 1&1-Aktie erwarten

United Internet-Aktie geben dennoch ab: Umsatz- und Ergebnisplus in 2021 - Jahrelange Investitionen geplant

Ausblick: 1&1 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch