1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 13,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:48 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 13,92 EUR nach oben. Bei 14,04 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.755 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 11,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 13,94 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,83 EUR.

1&1 veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 972,06 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 12.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,69 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX liegt schlussendlich im Minus

Verluste in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone