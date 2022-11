1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochmittag schwächer

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 13,50 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,45 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.768 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 27,46 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,84 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 12,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,21 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 976,10 EUR, während im Vorjahreszeitraum 957,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von 1&1.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je 1&1-Aktie.

