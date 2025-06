1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Anleger zeigten sich zuletzt bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 18,26 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 18,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 18,28 EUR zu. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 18,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 686 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,21 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 18,81 EUR.

1&1 ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,02 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,948 EUR fest.

