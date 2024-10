1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich 1&1

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,52 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 13,52 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 13,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 18 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 31,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,83 EUR.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 991,54 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 972,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte 1&1 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone