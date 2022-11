1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,8 Prozent auf 13,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 13,57 EUR. Bei 13,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 24.982 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 27,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 12,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 10,62 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,21 EUR an.

1&1 ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 976,10 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 957,00 EUR eingefahren.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2022 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

