1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 0,7 Prozent auf 20,84 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 20,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 20,42 EUR. Bisher wurden heute 26.895 1&1-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 27,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 33,69 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 19,52 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 6,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 28,44 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 933,50 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 23.03.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

