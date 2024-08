1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Vormittag

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 13,14 EUR.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:01 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 13,14 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,14 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 137 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 33,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,62 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 11,57 Prozent Luft nach unten.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,400 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,17 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 972,06 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von 1&1.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

