1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag im Minus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 13,80 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 13,80 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 745 Stück.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 30,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,98 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,83 EUR an.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 972,06 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte 1&1 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,69 EUR je Aktie.

