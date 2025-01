1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,84 EUR ab.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 11,84 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,76 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.742 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 67,06 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,14 EUR am 20.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 5,91 Prozent sinken.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,11 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus

TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen