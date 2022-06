1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag tiefer

Um 10.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 18,67 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 18,67 EUR. Bei 18,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.435 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2021 bei 27,86 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 32,99 Prozent niedriger. Am 10.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,67 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,24 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 975,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 973,72 EUR eingefahren.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,71 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Was Analysten von 1&1 erwarten

United Internet-Aktie steigt: United Internet und 1&1 mit deutlich besserem Gewinn

Ausblick: 1&1 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch