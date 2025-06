1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag schwächer

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 18,38 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 18,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,36 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.601 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 18,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,83 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,61 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,81 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,948 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie auf Hoch seit Mai 2024 - Citi hebt Kursziel an

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1&1-Investment von vor 10 Jahren verloren

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der 1&1-Aktie angepasst