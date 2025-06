1&1 Aktie News: 1&1 reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 18,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 18,40 EUR zu. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.279 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 18,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 2,72 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Abschläge von 39,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,81 EUR an.

1&1 gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,948 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

