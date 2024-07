1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 16,08 EUR ab.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 16,08 EUR. Bei 15,96 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.099 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 23,01 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,43 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,39 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

